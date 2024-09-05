Какие виды помощи оказывают НКО Москвы жителям приграничных территорий

Вся страна объединилась для помощи жителям приграничных пострадавших территорий Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова рассказала о том, какую помощь оказывают некоммерческие организации столицы жителям приграничных районов.
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