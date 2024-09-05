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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Какие виды помощи оказывают НКО Москвы жителям приграничных территорий

Какие виды помощи оказывают НКО Москвы жителям приграничных территорий

Вся страна объединилась для помощи жителям приграничных пострадавших территорий Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова рассказала о том, какую помощь оказывают некоммерческие организации столицы жителям приграничных районов.

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