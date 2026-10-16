Матчу часто выбирают те, кто хочет отказаться от кофе. Однако, как рассказала «Газете.Ru» гастроэнтеролог Клиники Екатерининская Дарья Липовая, напиток готовят из измельченных молодых листьев зеленого чая, поэтому вместе с ним человек получает более высокую концентрацию кофеина, L-теанина и катехинов.
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