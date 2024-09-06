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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мичков – главный претендент на «Колдер» по версии The Athletic, Селебрини – 2-й, Станковен – 3-й, Аскаров – 8-й, Коваленко – 11-й, Цыплаков – 13-й

Журналисты издания The Athletic представили рейтинг претендентов на приз лучшему новичку сезона. Его возглавил 19-летний форвард «Филадельфии» Матвей Мичков.

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