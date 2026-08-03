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Юрист объяснила права арендатора при смерти собственника квартиры

Юрист объяснила права арендатора при смерти собственника квартиры

Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова Ольга Чирикова разъяснила, что смерть собственника квартиры не является основанием для расторжения договора найма и выселения арендатора, поскольку права и обязанности по договору переходят к наследникам.

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