В нижегородском зоопарке «Лимпопо» детёныши появились у бурых капуцинов, обыкновенных игрунок, патагонских мар и чёрных лебедей, а для формирования новых пар доставили самку гигантского рыжего кенгуру, самца северного оленя и самку белолицего саки.
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