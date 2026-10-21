В нижегородском зоопарке «Лимпопо» детёныши появились у бурых капуцинов, обыкновенных игрунок, патагонских мар и чёрных лебедей, а для формирования новых пар доставили самку гигантского рыжего кенгуру, самца северного оленя и самку белолицего саки.