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В Ставропольском крае сотрудники полиции поощрили юных художников, принимавших активное участие в творческих конкурсах

В Ставропольском крае сотрудники полиции поощрили юных художников, принимавших активное участие в творческих конкурсах

В преддверии Нового года сотрудники Главного управления МВД России по Ставропольскому краю совместно с представителем Общественного совета при краевом главке Владимиром Кайвановым посетили Детскую художественную школу.

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