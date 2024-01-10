ABC News: число тяжелораненых бойцов ВСУ выросло на 30% за последние недели

Число тяжелораненых бойцов ВСУ в украинских больницах выросло на 30% за последние несколько недель. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на Сергея Рыженко, главного врача Днепровской областной больницы, которая находится в нескольких часах езды от зоны боевых действий.
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