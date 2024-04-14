Иран нанес удар по Израилю

Иран нанес удар по территории Израиля беспилотниками и ракетами. Это стало ответом на израильскую атаку на консульский отдел иранского посольства в Дамаске, в результате которой погибли высокопоставленные офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
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