Иран нанес удар по Израилю

Иран нанес удар по территории Израиля беспилотниками и ракетами. Это стало ответом на израильскую атаку на консульский отдел иранского посольства в Дамаске, в результате которой погибли высокопоставленные офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР).