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Ученые прогнозируют более мощную магнитную бурю предстоящей ночью

Ученые прогнозируют более мощную магнитную бурю предстоящей ночью

Предварительная оценка уточнена в сторону увеличения силы геомагнитных возмущений.Велика вероятность того, что спрогнозированные ранее геомагнитные возмущения от вспышки на Солнце, будут несколько больше, чем ожидалось ранее.

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