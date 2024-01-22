Ученые прогнозируют более мощную магнитную бурю предстоящей ночью

Предварительная оценка уточнена в сторону увеличения силы геомагнитных возмущений.Велика вероятность того, что спрогнозированные ранее геомагнитные возмущения от вспышки на Солнце, будут несколько больше, чем ожидалось ранее.
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