На улице Нормандия-Неман произошло массовое ДТП

Смоленские пожарные деблокировали серьёзно травмированного пожилого смолянина из изкорёженной иномарки Два человека пострадали при столкновении трёх машин сегодня на улице имени авиаполка Нормандия-Неман в Смоленске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии