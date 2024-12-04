Фуры стоят по несколько дней из-за пробки на границе России и Грузии

На КПП Верхний Ларс скопилось около трех тысяч грузовых машин. Как пожаловался Business FM один из перевозчиков сельскохозяйственных животных, приоритета в проезде никому не предоставляютОколо трех тысяч грузовых машин скопилось в глухой пробке на границе России и Грузии, на КПП Верхний Ларс.