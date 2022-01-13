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К сведению антиваксеров

ФилиппиныМАНИЛА, (Рейтер) - Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что люди, которые не сделали прививки от COVID-19, будут арестованы, если они не подчинятся приказам оставаться дома, поскольку число заражений достигло трехмесячного максимума.

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