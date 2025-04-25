Преступники придумали мошенническую схему с рассылкой вредоносных вложений на Wildberries

Специалисты Wildberries и Russ выявили мошенническую схему. Об этом сообщает пресс-служба компании. «Команда безопасности Wildberries и Russ выявила многоуровневую мошенническую схему с рассылкой вредоносных вложений.
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