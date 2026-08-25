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Татар-информ

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В МАКС появилась функция мультиаккаунтов

В МАКС появилась функция мультиаккаунтов

В национальном мессенджере МАКС стала доступна функция мультиаккаунтов – пользователи могут использовать два профиля в одном приложении и быстро переключаться между ними без повторной авторизации, сообщает пресс-служба ВКонтакте.

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