В МАКС появилась функция мультиаккаунтов

В национальном мессенджере МАКС стала доступна функция мультиаккаунтов – пользователи могут использовать два профиля в одном приложении и быстро переключаться между ними без повторной авторизации, сообщает пресс-служба ВКонтакте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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