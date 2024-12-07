«Мисс Россия» стала жертвой нападения таксиста

Анна Линникова собирается обратиться в правоохранительные органы Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press «Мисс Россия−2022» Анна Линникова рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней в Санкт-Петербурге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии