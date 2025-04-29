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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экблад нанес удар предплечьем в подбородок Хэйгла. Форвард «Тампы» не доиграл матч, защитник «Флориды» не был удален

Экблад нанес удар предплечьем в подбородок Хэйгла. Форвард «Тампы» не доиграл матч, защитник «Флориды» не был удален

Нападающий «Тампы» сыграл всего 11:04 в 4-й игре 1-го раунда Кубка Стэнли против «Флориды» (2:4, 1-3 в серии).

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