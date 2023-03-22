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Проверят на верность клятве Гиппократа: в Челябинске следователи пришли в медцентр

Проверят на верность клятве Гиппократа: в Челябинске следователи пришли в медцентр

В частной клинике отказались лечить ребёнка-инвалида по сертификату государственного образца.В СУ СК России по региону проверят информацию об отказе частного медицинского центра в Челябинске лечить ребенка-инвалида по сертификату государственного образца.

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