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Иркутск Сегодня

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День Академгородка в Иркутске: как прошел праздник

29 августа Академгородок масштабно отметил свой день. Насыщенная программа охватила практически весь микрорайон: с самого утра прошли спортивные состязания на стадионе школы №24 и детский праздник в сквере «Прогресс».

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