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Регионы России

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«Краснодар» победил «Факел» в Кубке России и укрепил лидирующую позицию в группе B

«Краснодар» победил «Факел» в Кубке России и укрепил лидирующую позицию в группе B

Футболисты «Краснодара» одержали победу над воронежским «Факелом» в гостевом матче третьего тура группового этапа Fonbet Кубка России в «Пути РПЛ».

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