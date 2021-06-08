Празднование Гербера в Ижевске пройдет в День города

В День города, 12 июня, в парке Березовая роща состоится празднование Гербера. «Гербер - самый популярный праздник в удмуртском обрядовом календаре, символизирует окончание весенних полевых работ», - сообщается в группе мэрии Ижевска в соцсети.
В День города, 12 июня, в парке Березовая роща состоится празднование Гербера. «Гербер - самый популярный праздник в удмуртском обрядовом календаре, символизирует окончание весенних полевых работ», - сообщается в группе мэрии Ижевска в соцсети.
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