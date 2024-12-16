Украина готова к транзиту нероссийского газа

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в разговоре с премьером Словакии Робертом Фицо подтвердил, что Киев исключает продление транзитного соглашения с "Газпромом", но отметил, что Украина не против транспортировать через свою ГТС газ, если он будет не из России.