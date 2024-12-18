Винный эксперт Руденко рассказал, на что обратить внимание при выборе шампанского

Различают резервуарные и классические игристые Ведущий российский винный эксперт и критик, член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко в разговоре с радио Sputnik поделился советами по выбору игристого вина.
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