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В Келесском районе откроют «Школу свекрови»

В Келесском районе откроют «Школу свекрови»

Аксакалы Келесского района Туркестанской области спасают местные семье от развода. Так, председатель Совета ветеранов сельской администрации Ушкын Лесбек Жумагулов рассказал о деятельности совета ветеранов и бабушек, созданных при местном акимате.

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