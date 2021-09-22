В Келесском районе откроют «Школу свекрови»

Аксакалы Келесского района Туркестанской области спасают местные семье от развода. Так, председатель Совета ветеранов сельской администрации Ушкын Лесбек Жумагулов рассказал о деятельности совета ветеранов и бабушек, созданных при местном акимате.
Аксакалы Келесского района Туркестанской области спасают местные семье от развода. Так, председатель Совета ветеранов сельской администрации Ушкын Лесбек Жумагулов рассказал о деятельности совета ветеранов и бабушек, созданных при местном акимате.
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