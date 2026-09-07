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Чепурин о «Зенит» – ЦСКА: «В удивительное время живем: на «Газпром Арене» не ставят очевидный пенальти. Похожие эпизоды трактуют по-разному»

Экс-голкипер « Эгриси », ведущий «Футбольного клуба» Павел Чепурин высказался о судействе в матче Альфа-Банк РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (1:2).

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