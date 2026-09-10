Омский «Авангард» получит 147 млн рублей по итогам прошедшего сезона 2025/2026. Как сообщила пресс-служба КХЛ, базой формирования выплат являются доходы от продажи телевизионных и беттинг-прав, а также целевые отчисления от азартных игр.
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