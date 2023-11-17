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Защитник «Ростова» Вахания: «Для всех матч со «Спартаком» — что-то особенное, а когда ты воспитанник «Зенита» – вдвойне»

Защитник «Ростова» Вахания: «Для всех матч со «Спартаком» — что-то особенное, а когда ты воспитанник «Зенита» – вдвойне»

Защитник «Ростова» высказался после матча 15-го тура Мир РПЛ с красно-белыми (1:2). — Ты воспитанник «Зенита».

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