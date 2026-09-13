Рейтинг одобрения деятельности Макрона на посту президента Франции упал до 16%

Рейтинг одобрения президента Франции Эммануэля Макрона опустился до 16%. Такие показатели фиксируются впервые с момента его прихода к власти в 2017 году.
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