Баня жительницы Санкт-Петербурга сгорела ночью в Карелии

Пожар вспыхнул в Сортавальском районе по неизвестной причине Сегодня ночью, в 02:44, на пульт пожарно-спасательной службы Сортавальского района поступило сообщение о том, что в поселке Рауталахти горит частная баня.
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