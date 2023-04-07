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Картаполов допустил привлечение срочников к выполнению упрощенных задач в миротворческих миссиях

Картаполов допустил привлечение срочников к выполнению упрощенных задач в миротворческих миссиях

Солдаты-срочники могут выполнять ограниченный спектр функций в рамках проведения миротворческих миссий, но только после прохождения дополнительной подготовки, сообщил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов.

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