Картаполов допустил привлечение срочников к выполнению упрощенных задач в миротворческих миссиях

Солдаты-срочники могут выполнять ограниченный спектр функций в рамках проведения миротворческих миссий, но только после прохождения дополнительной подготовки, сообщил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов.
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