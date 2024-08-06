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Reuters: Россия попросила Иран "сдержано" ответить Израилю на убийство Хании

Агентство Reuters со ссылкой на двух иранских источников сообщило, что президент РФ Владимир Путин обратился к верховному лидеру Ирана аятоллу Али Хаменеи с просьбой о "сдержанном ответе" на убийство главы ХАМАС Исмаила Хании.

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