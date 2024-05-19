На УАЗе появится необычная должность

Довольно оригинальная должность может в скором времени появиться на Ульяновском автозаводе. Источник, обративший внимание на эту вакансию, отмечает, что УАЗу требуются самые разноплановые специалисты, но эта позиция в списке выглядит максимально интересно и необычно.
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