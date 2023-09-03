«Прорвали одну линию окопов из 56»: британский генерал оценил «успехи» контрнаступления ВСУ

Caltar

В жизни всё возможно,ведь за полтора года СВО мы так и ничего и "начинали",со слов ВВП. Начиная СВО с целью защитить ЛДНР от укропов толком так ничего и не сделали,как Донец долбали,так и продолжают,тоже самое касается и других территорий там,в придачу теперь ещё и наши собственные земли обстреливают. Где гарантия,что при очередном "добром жесте" опять чего-то не отдадим обратно,это и будет "победой" укропов,а не то,что они до Москвы доползут. Ведь постоянно мелькают разговоры о готовности к переговорам,причём от тех кто на самом верху.