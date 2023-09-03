Украина не может победить Россию сейчас, но победа к 2025 году возможна. Об этом заявил экс-генерал британской армии Ричард Бэрронс.
«Прорвали одну линию окопов из 56»: британский генерал оценил «успехи» контрнаступления ВСУ
Комментарии
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ск
сергей козьменко
походу этого Ричарда Бэрронса, недавно из психушки выпустили, Россия будет до 2025 года ждать и ничего не наращивать, Ричард, ты дебил ?
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1 д.
Виктор Галкин
Прав был генерал Гурулев, по 🇬🇧 надо было давно п........
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1 д.
Caltar
В жизни всё возможно,ведь за полтора года СВО мы так и ничего и "начинали",со слов ВВП. Начиная СВО с целью защитить ЛДНР от укропов толком так ничего и не сделали,как Донец долбали,так и продолжают,тоже самое касается и других территорий там,в придачу теперь ещё и наши собственные земли обстреливают. Где гарантия,что при очередном "добром жесте" опять чего-то не отдадим обратно,это и будет "победой" укропов,а не то,что они до Москвы доползут. Ведь постоянно мелькают разговоры о готовности к переговорам,причём от тех кто на самом верху.
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1 д.
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