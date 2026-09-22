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Царьград

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Банкротство «Южной Часовой Компании» завершено: долг 49,9 млн рублей

Банкротство «Южной Часовой Компании» завершено: долг 49,9 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области 17 сентября 2026 года завершил конкурсное производство в отношении ООО «Южная Часовая Компания», не обнаружив у должника активов для погашения задолженности в 49,93 млн рублей.

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