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Матыцин, Нагорный и Ксения Шойгу приняли участие в забеге на 5 км в рамках ПМЭФ. Рылов дал старт

Министр спорта РФ Олег Матыцин, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и глава Федерации триатлона России Ксения Шойгу приняли участие в забеге на 5 километров в рамках Петербургского международного экономического форума.

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