Натуральное снотворное. Объятия помогут быстрее заснуть и лучше выспаться

Объятия — это не только способ выразить тепло и любовь, но и мощное средство для улучшения сна. Последние исследования показывают, что объятия перед сном могут оказать положительное влияние на качество отдыха, снижая уровень стресса и тревожности, что позволяет быстрее засыпать и крепче спать.