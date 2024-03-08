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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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МВД Франции в целях безопасности изучит досье около 1 млн человек, связанных с организацией и проведением Игр в Париже

По информации AFP, будут проверены данные всех участников Олимпиады и Паралимпиады: спортсменов, тренеров, медицинского персонала, волонтеров, журналистов.

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