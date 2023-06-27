Военное обозрение

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В Госдепартаменте США надеются, что ЧВК «Вагнер» прекратит свою деятельность и будет распущена

В Госдепартаменте США надеются, что ЧВК «Вагнер» прекратит свою деятельность и будет распущена

Частная военная компания "Вагнер" должна прекратить свою деятельность по всему миру и быть распущена, США выступают именно за такое развитие ситуации.

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