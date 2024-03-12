На страже Донбасса: как устроен уникальный бронепоезд «Енисей»

Безопасность железных дорог Донбасса обеспечивает уникальный бронепоезд «Енисей». Сопровождающие его военные ежедневно обследуют пути, находят и ликвидируют взрывные устройства, а при необходимости — вступают в бой с украинскими диверсионными группами.
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