На страже Донбасса: как устроен уникальный бронепоезд «Енисей»

Безопасность железных дорог Донбасса обеспечивает уникальный бронепоезд «Енисей». Сопровождающие его военные ежедневно обследуют пути, находят и ликвидируют взрывные устройства, а при необходимости — вступают в бой с украинскими диверсионными группами.