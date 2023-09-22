Станислав Черчесов: «Восхищаюсь экспертом Тихоновым – никого не задевая, он грамотно работает. Я бы, наверное, так не смог»

— Вам интересна медийная активность сейчас, когда у вас больше свободного времени? Может, экспертом у нас на программах? — Это сложная работа для меня, потому что, хочешь не хочешь, сам того не замечая, ты будешь переходить на своих коллег и начнешь умничать.