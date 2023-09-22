Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Нашли у кого спрашивать.... у "эксперта" по футболу))Тарасова о сборно...
  • Вера артемьева
    вонючая лужа возомнила себя океаномЕлена Исинбаева: ...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Как и у Макаревича - заоблачное представление о  себе, и, как следствие, представление о других только как о лужах. Ч...Елена Исинбаева: ...

Станислав Черчесов: «Восхищаюсь экспертом Тихоновым – никого не задевая, он грамотно работает. Я бы, наверное, так не смог»

Станислав Черчесов: «Восхищаюсь экспертом Тихоновым – никого не задевая, он грамотно работает. Я бы, наверное, так не смог»

— Вам интересна медийная активность сейчас, когда у вас больше свободного времени? Может, экспертом у нас на программах? — Это сложная работа для меня, потому что, хочешь не хочешь, сам того не замечая, ты будешь переходить на своих коллег и начнешь умничать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх