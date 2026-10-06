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Глава рыбной ассоциации Фомин: любая икра является полноценным продуктом

Глава рыбной ассоциации Фомин: любая икра является полноценным продуктом

ВЛАДИВОСТОК, 7 октября, ФедералПресс. Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил, что недорогие виды икры по питательной ценности сопоставимы с лососевой.

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