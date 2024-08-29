Павлу Дурову грозит до 10 лет тюрьмы по делу Telegram во Франции

Павел Дуров, сооснователь мессенджера Telegram, который был арестован во Франции вечером 24 августа, может быть заключен в тюрьму на 10 лет по обвинению в шести правонарушениях, включая администрирование онлайн-платформы для незаконных финансовых операций.
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