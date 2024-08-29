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Павлу Дурову грозит до 10 лет тюрьмы по делу Telegram во Франции

Павлу Дурову грозит до 10 лет тюрьмы по делу Telegram во Франции

Павел Дуров, сооснователь мессенджера Telegram, который был арестован во Франции вечером 24 августа, может быть заключен в тюрьму на 10 лет по обвинению в шести правонарушениях, включая администрирование онлайн-платформы для незаконных финансовых операций.

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