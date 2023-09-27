Как дальнобойщики применяют пустые бутылки в системе торможения

Колёса с вколоченными внутрь бутылками / Фото: podarilove.ru Жизнь на колёсах диктует водителям свои правила игры: приходится решать насущные проблемы, проявлять смекалку, бдительность и находить нетривиальное применение самым обычным предметам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии