Небанальные факты об Антарктиде, о которых мало кто догадывается

Антарктида — заснеженный и покрытый льдами континент, который до сих пор таит в себе немало загадок. В силу очевидных причин его изучение затруднено, и к тому же не очень перспективно с экономической точки зрения.
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