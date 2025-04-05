Власти рассказали о последствиях штормового ветра в Барнауле

Ситуация с непогодой находится на контроле, отметили в администрации города В Барнауле штормовой ветер повредил дорожные знаки, конструкции и оставил без света жителей некоторых пригородных поселков, сообщили в мэрии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии