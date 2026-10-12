Кидаль. Дорога ярости

Атмосферные кадры наступления через пустыню частей Африканского Корпуса ВС РФ и армии Мали.По итогам наступления был освобожден важный город Кидаль на севере Мали, который был захвачен боевиками весной 2026 года, когда сетевые "эксперты" уже восю хоронили правительство Мали и наше присутствие в Сахеле.