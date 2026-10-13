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ФедералПресс

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В Ижевске авиакомпанию наказали за овербукинг на рейсе в Санкт-Петербург

В Ижевске авиакомпанию наказали за овербукинг на рейсе в Санкт-Петербург

ИЖЕВСК, 13 октября, ФедералПресс. Авиакомпания, допустившая овербукинг на рейсе из Ижевска в Санкт-Петербург, привлечена к административной ответственности.

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