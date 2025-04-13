5 главных опасностей космических путешествий. «Оправдан риск и мужество»

Всем известно, что полеты в космос сопряжены с целым рядом трудностей, но каких именно? «TechInsider» сегодня расскажет вам о самых главных опасностях, которым подвергаются все космические экспедиции и о которых редко задумываются обыватели.
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