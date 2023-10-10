Исследование: прием витаминов может увеличить риск развития рака

В новой работе, опубликованной в Журнале клинических исследований (Journal of Clinical Investigation), ученые из Швеции и Китая сделали вывод, что витамины С и Е, которые многие увлеченно принимают в составе различных добавок, могут быть опасны для здоровья.
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