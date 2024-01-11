Губернатор Белгородской области заявил о 57 обстрелах региона украинской армией за минувшие сутки

В течение минувших суток 10 января Белгородская область не менее 57 раз подвергалась обстрелам со стороны ВСУ и сбросам боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов, запускаемых с украинской территории.
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