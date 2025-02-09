Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Песков: коммуникации между Россией и США ведутся по разным каналам

Песков: коммуникации между Россией и США ведутся по разным каналам

Коммуникации между Россией и США ведутся по разным каналам, факт контакта между российским президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой нельзя ни опровергнуть, ни подтвердить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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